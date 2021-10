Torna al Foro Italico "Tennis & Friends", decima edizione il 9 e 10 ottobre

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Tennis & Friends - Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, della salute e dello sport. Lo fa sapere Sport e Salute Spa, l'organismo guidato da Vito Cozzoli. Dopo il “battesimo” dell’edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l’evento fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi.

"Da diversi anni Tennis & Friends svolge con passione e ottimi risultati la campagna per la prevenzione sanitaria, sensibilizzando le persone ad adottare corretti stili di vita -dice Cozzoli- . Una delle principali missioni di Sport e Salute è proprio promuovere l’attività fisica nel senso del benessere, della salute e di una vita più sana. Noi abbiamo già collaborato con Tennis&Friends attraverso l’Istituto di Medicina dello Sport, polo di eccellenza sanitaria.di Sport e Salute e lo faremo ancora"

Numerose le personalità istituzionali, del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla cerimonia di inaugurazione dell’XI edizione dell’evento, che si terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme al prof. Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore di Tennis & Friends, saranno Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis & Friends e Veronica Maya madrina dell’evento.

Nato dieci anni fa da un’intuizione del prof Giorgio Meneschincheri, Tennis & Friends è riuscito a promuovere il tema della prevenzione fornendo una serie di visite, check- up e screening gratuiti. A testimoniare il successo che l’evento ha riscosso nel corso degli anni e l’impegno a favore della prevenzione e del benessere, sono i numeri, che hanno conosciuto negli anni un significativo trend di crescita, grazie anche al supporto delle Strutture sanitarie e ospedaliere, delle Istituzioni, delle Federazioni sportive e degli Ambassador storici. Dal 2011 ad oggi, sono state circa 595mila le presenze registrate, 120mila il numero delle persone che hanno usufruito dei servizi di check-up gratuiti; oltre 17 milioni le persone raggiunte attraverso i canali social e oltre 166 milioni i contatti nella comunicazione. Già solo nell’ultima edizione che si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021, sono stati oltre 2.000 gli screening gratuiti effettuati.

Nelle due giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre al Foro Italico, dalle ore 10 alle 18, il pubblico potrà accedere al Villaggio della Salute e dello Sport, nel quale i cittadini potranno avere accesso gratuitamente a visite e checkup. Saranno 700 i medici volontari presenti, 80 le postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per controlli ad hoc. Particolare attenzione sarò dedicata ai bambini e alle donne: per i primi, grazie anche alla presenza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sono previste visite endocrinologiche, neuropsichiatriche, neuropsicologiche e relative alla medicina dello sport. Dedicate alla salute delle donne, invece, le aree di ginecologia, dietologia e senologia - in occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno.

A disposizione dei visitatori anche l’hub vaccinale, a cura dell’Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione anti Covid- 19. Le visite specialistiche ed i vaccini verranno garantiti fino ad esaurimento. Le visite potranno essere prenotate attraverso il sito www.tennisandfriens.it, oppure direttamente all’interno del Villaggio della Salute e dello Sport. Spazio anche all’informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui principali temi di attualità legati alla salute, al mondo giovanile, all’importanza della giusta alimentazione e dei corretti stili di vita.

Protagoniste della prevenzione, in questa XI Edizione, saranno le strutture sanitarie: ASL Roma1, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, il Policlinico Universitario Campus Biomedico, l’Ospedale San Carlo di Nancy, l’Ospedale Cristo Re, la Casa di Cura Villa Betania, il Tiberia Hospital, l’Istituto di Medicina dello Sport dell’Acquacetosa, Sanità Militare Interforze, Sanità della Guardia di Finanza, Sanità della Polizia di Stato, Consorzio ICI – Istituto Clinico Interuniversitario.

Molti i Sostenitori, gli Amici e gli Ambassador storici di Tennis & friends presenti all’evento: Veronica Maya, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Max Giusti, Max Gazzè, Dolcenera, Jimmy Ghione, Pago, Ludovico Fremont, Luca Capuano, Mara Santangelo, Stefano Pescosolido, Diego Nargiso, Dario Marcolin, Max Paiella, Philippe Boa, Giorgio Borghetti, Stefania Barca, Vincent Candelà, Pierpalo Pretelli, Alberto Urso, Marcello Sacchetta. Veronica Maya, Maria De Filippi, Paola Cortellesi Edoardo Leo, Paolo Bonolis, Gimmy Ghione, Mara Santangelo, Vittorio Brumotti, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Neri Marcorè, Dolcenera, Marco Tardelli, Vincent Candelà, Lillo&Greg, Stefano Pescosolido e Bernardo Corradi.