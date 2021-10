Tennis: Wta Indian Wells, Trevisan e Paolini raggiungono Giorgi nel main draw

Los Angeles, 6 ott. - (Adnkronos) - Martina Trevisan e Jasmine Paolini hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del 'BNP Paribas Open', settimo Wta 1000 stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. La 27enne mancina di Firenze, numero 66 del mondo, al turno decisivo ha liquidato per 6-1, 6-2, in un’ora e 16 minuti di partita, la statunitense Reese Brantmeier, 17enne di Cold Spring, Wisconsin, numero 685 del ranking e in gara grazie ad una wild card.

La 25enne di Castenuovo di Garfagnana, numero 61 del ranking ha ceduto 6-1, 6-3, in un’ora e venti minuti di gioco, all’ucraina Kateryna Kozlova, 27enne di Nikolayev, numero 136 del mondo ma è stata ripescata in tabellone come lucky loser. Le due azzurre raggiungono dunque Camila Giorgi al via nel tabellone principale: Trevisan è stata sorteggiata al primo turno contro la ceca Marie Bouzkova, numero 93 Wta, già sconfitta in due delle tre sfide precedenti (ma la 23enne di Praga ha vinto proprio l’ultima), mentre Paolini deve vedersela con la qualificata giapponese Mai Hontama, numero 161 del ranking, battuta al primo turno dell’Itf di Tokyo nel 2019.