Ryanair: McGuinness, 'senza addizionale in Italia arriveremmo a 60 mln passeggeri'

Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - "Ryanair crede nell'Italia, come dimostra la nuova base a Venezia Marco Polo: mentre tutte le altre compagnie faticano noi continuiamo a crescere anche sul mercato italiano. Ma se si vuole davvero sostenere il turismo bisogna che il Governo italiano cancelli per tutti gli aeroporti italiani l’addizionale comunale. In questo modo potremmo passare dagli attuali 90 a 130 aerei basati in Italia, con un target di 60 milioni di passeggeri l'anno". Così all'Adnkronos il direttore commerciale della compagnia Jason McGuinness ribadisce la richiesta del gruppo per l'eliminazione di quello che definisce "un sussidio per Alitalia".