Ryanair: apre nuova base a Venezia con 3 nuovi 737, 86 rotte in Veneto

Venezia, 6 ott. - (Adnkronos) - Ryanair scommette sul Veneto e apre una nuova base italiana a Venezia con tre Boeing 737 8-200 "Gamechanger" (sui 55 in arrivo nella flotta), che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari e 100 posti di lavoro diretti: sul Marco Polo il gruppo potenzia l'offerta nazionale con 18 nuove rotte (24 in totale per oltre 160 voli settimanali in partenza) migliorando significativamente la connettività della Serenissima verso 12 paesi europei dall'estate 2022.

L'annuncio - spiega il gruppo irlandese - conferma "il nostro impegno verso la regione e il nostro supporto alla ripresa del settore turistico del Veneto, dove abbiamo già aperto quest'anno una base – con due aeromobili - a Treviso (con 48 rotte) e operiamo presso l'aeroporto di Verona dove oggi annunciamo 2 nuove rotte per Porto e Palma dall'estate 2022" per un totale di 86 rotte regionali dall'estate 2022.

Il direttore commerciale della compagnia Jason McGuinness ricorda "la collaborazione di lunga data tra Ryanair e il Gruppo SAVE" mentre "Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation SAVE Group, osserva come l'impegno del gruppo irlandese "rappresenta la conferma della centralità degli aeroporti gestiti nelle strategie di sviluppo dei principali vettori, che permetteranno di velocizzare il recupero dei volumi di traffico pre-pandemia. Grazie ai 3 aeromobili che verranno basati al Marco Polo, l’offerta di destinazioni outgoing rivolta al nostro bacino d’utenza si amplierà, collegando così sempre più mete di nicchia che andranno ad arricchire il network di destinazioni servite dallo scalo.v”Per festeggiare l’apertura della nuova base a Venezia Marco Polo, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 19,99 disponibili fino alla mezzanotte di venerdì 8 ottobre solo sul sito Ryanair.com.