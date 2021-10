Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Se fossi romano avrei votato Carlo Calenda. Se dovessi scegliere tra Gualtieri e Michetti non avrei dubbi: voterei Roberto, non certo il candidato della Meloni. Calenda giustamente si pone il tema del rispetto dei tanti cittadini, anche di destra, che lo hanno votato. Io però tra Michetti e Gualtieri non ho dubbi". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Messaggero'.