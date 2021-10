Roma, 6 ott (Adnkronos) - "A Roma, non succederà, se dovessere vincere Michetti ci sarebbe un palco di festeggiamenti in cui la Meloni è la principale a festeggiare con tutto il mondo che sta attorno, anche Fidanza. Dobbiamo dirlo chiaramente, ci siamo noi e la destra. Non credo si voglia far tornare il mondo di Alemanno a governare Roma". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.