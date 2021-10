Nato: Draghi, 'riflettere su cosa Ue puo' fare per orientare scelte'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Nella cena di ieri per il vertice informale Ue in Slovenia "tutti i paesi sono stati coinvolti nella discussione: una prima riflessione si pone su cosa possa fare la Ue per contribuire a guidare le scelte della Nato". L'Europa "ha assunto un ruolo marginale" nell'ambito della Nato, "quindi possono i Paesi membri dell'Ue coordinarsi maggiormente nelle posizioni assunte? Questa è una prima riflessione che richiede una risposta. C'è poi una riflessione sui rapporti dell'Ue con altri Paesi -la Russia, la Cina per esempio- è venuto il momento di pensare seriamente a queste relazioni: possono ad esempio i paesi dell'Ue coordinarsi per avere posizioni vincolanti?". Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del vertice di Brdo.