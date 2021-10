Nadef: Franco, 'in futuro ci saranno regole Ue, meno debito per maggiore autonomia'**

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Si sta aprendo un dibattito sulle future regole di bilancio dell'Unione europea. In qualunque direzione si vada è verosimile che qualche regola ci sarà, più o meno stringente. Dobbiamo tenere a mente che il debito e il deficit devono gradualmente scendere e l'avanzo primario deve essere riconseguito". Lo afferma il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso dell'audizione sulla Nadef che si svolge nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il ministro sottolinea che "dobbiamo ridurre il nostro debito anche per motivi nazionali: libera interessi per risorse da destinare ad altre finalità" e "riduce il premio di rischio sul nostro debito". Un paese "meno indebitato è più autonomo" mentre un paese "molto indebitato ha storicamente meno margini autonomia".