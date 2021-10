Mafia: giudice 'Borsellino quater' primo grado, 'ricerca verità Paolo ha lasciato traccia profonda'

Palermo, 6 ott. (Adnkronos) - "In questo momento il nostro pensiero va a Paolo Borsellino, il suo coraggio e il suo impegno per la ricerca della verità hanno lasciato una traccia profonda al Tribunale di Palermo e in tutta la giustizia italiana. A lui e agli uomini della scorta va il commosso ricordo di tutti gli italiani". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente del Tribunale Antonio Balsamo, commentando la sentenza della Cassazione sul processo Borsellino quater. Balsamo ha presieduto la Corte d'assise di Caltanissetta che nel 2017 emise la prima sentenza. Nelle motivazioni Balsamo parò del "più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana".

La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, condannati per calunnia i falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta. Confermato la sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta nel novembre 2019 che aveva confermato la sentenza di primo grado.