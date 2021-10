Liuc, Federico Visconti confermato rettore per il quarto mandato

Nuova rinomina del Professor Federico Visconti, riconfermato per la quarta volta Rettore della LIUC – Università Cattaneo. Nella seduta di martedì 5 ottobre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di riaffidare le redini della LIUC, per i prossimi tre anni, a un Rettore che sta reggendo e sostenendo l’Ateneo dal 2015 nel migliore dei modi. Lo testimonia, innanzitutto, l’andamento delle immatricolazioni, cresciute di oltre il 45% nel periodo 2017-21. Per l’Anno Accademico 2021-22 si sta già configurando, con largo anticipo, il raggiungimento del limite massimo delle iscrizioni per entrambi i percorsi di studio di Economia aziendale e Ingegneria gestionale. Al di là dei numeri, vanno inoltre sottolineati gli importanti risultati raggiunti in questi anni sul piano della ricerca accademica, con nuove iniziative e collaborazioni a livello internazionale, il consolidamento della LIUC Business School e l’avvio di progetti sfidanti di innovazione che coinvolgono diverse anime dell’Ateneo.

"A pochi giorni dalla nostra Inaugurazione dell'Anno Accademico, che ha segnato l'avvio delle iniziative legate al trentennale della LIUC - commenta il Presidente dell'Università Riccardo Comerio - rinnoviamo la nostra fiducia al Rettore Visconti, che guiderà l'Ateneo attraverso le tante sfide individuate dal Piano Strategico 2021/25. Sfide che hanno a che fare con l'evoluzione del contesto, universitario e non solo, davanti alla quale anche la LIUC vuole farsi trovare pronta. Siamo certi che il Professor Visconti, come testimoniato dalle tante azioni di rinnovamento intraprese in questi anni sia nella didattica che nella ricerca, saprà proseguire su questa strada garantendo alla LIUC di raccogliere altri e meritati successi".