Italia-Armenia: Mattarella vede Presidente Sarkissian, 'rapporti eccellenti'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "L’Armenia e l’Italia vantano rapporti di amicizia molto grandi, tradizionali, con relazioni eccellenti, caratterizzate da collaborazione crescente e contatti sempre più intensi. Abbiamo anche tante forme di collaborazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica d'Armenia, Armen Sarkissian, alla sua prima Visita di Stato di un Capo di Stato armeno in Italia.

Al centro dei colloqui la pandemia e la situazione del Nagorno Karabakh. "Ho ricordato al Presidente Sarkissian -ha sottolineato Mattarella- la sua cortese telefonata nel marzo del 2020, quando in Italia la tempesta della pandemia stava imperversando in maniera drammatica. I nostri medici hanno collaborato con quelli armeni a Erevan, e stiamo collaborando perché vi sia un’adeguata distribuzione di vaccini ovunque. E abbiamo chiesto al sistema Covax, per i vaccini che l’Italia ha posto a disposizione -sono quarantacinque milioni- di considerare l’Armenia Paese prioritario".

"Con il Presidente Sarkissian -ha detto ancora il Capo dello Stato italiano- abbiamo affrontato naturalmente il tema della ricerca di una soluzione stabile e duratura della questione del Nagorno Karabakh. E riteniamo che sia importante affidarsi all’azione del Gruppo di Minsk, alla copresidenza del Gruppo di Minsk, come forum negoziale privilegiato e più efficace per poter trovare una soluzione negoziale soddisfacente e stabile. Vorrei esprimere la vicinanza che ho già espresso per tutte le vittime del conflitto che vi è stato, degli scontri che vi sono stati. L’Italia incoraggia le parti a trovare nel dialogo una soluzione condivisa e stabile che garantisca sviluppo in tutta la Regione".