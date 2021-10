Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il governo va avanti. Tra la'altro l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale ma quello del negoziato con la Commissione Ue per il Pnrr ma anche per le raccomandazioni date all'Italia dalla Commissione. Questo è il calendario di riforme che il governo si propone di seguire". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa in Slovenia.