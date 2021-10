Fisco: Serracchiani, 'Lega? non credo ci sia crisi di governo ma serve affidabilità'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Se mi fido della Lega come alleato di governo? Se non cambiano idea volentieri, si lavora con tutti ma abbiamo bisogno di affidabilità in questo momento...". Così Debora Serracchiani a Un giorno da pecora su Radio Uno. "Non credo ci sia una crisi di governo, la Lega rappresenta un pezzo del Paese e spero che si interessi a tutto quello che va fatto per il bene dell’Italia", aggiunge la presidente dei deputati Pd.