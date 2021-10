Fisco: Draghi, 'questo governo non tocca le case degli italiani, ribadisco no aumento tasse'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani, tutte". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa in Slovenia. "Ho detto fin all'inizio dal primo discorso di insediamento del governo che non avrei aumentato le tasse. Sono passati 7 mesi, non abbiamo aumentato nulla. Abbiamo avuto molte richieste di farlo e abbiamo detto a tutti di no: un po' di credibilità l'avremo acquistata. E quindi -ribadisce Draghi- questo governo non aumenta le tasse".