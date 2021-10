Fisco: Draghi, 'non c'è patrimoniale, no opacità con numeri senza senso'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Mi si chiede "se ci sia una patrimoniale? No, non c'è una patrimoniale". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa in Slovenia. "Perchè fare questa verifica dei valori? Intanto, perché nasconderci dietro l'opacità? Calcolare le tasse su numeri e cifre che non hanno senso, verificati almeno vent'anni fa e sulla base di un numero che non ha senso e frutto di un negoziato: non è più utile la trasparenza?

"Non si tocca assolutamente nulla, le persone e le imprese pagheranno come ora. Questa revisione prende 5 anni e di eventuali decisioni si parlerà nel 2026. Una è una operazione trasparenza, l'altra è una decisione di politica fiscale".