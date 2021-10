Festa Roma: red carpet senza pubblico anche quest'anno

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Anche quest'anno, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma non potrà esserci il pubblico ad accogliere le star che arriveranno all'Auditorium. Lo hanno annunciato il direttore artistico della manifestazione Antonio Monda e Francesca Via, direttore generale della Fondazione Cinema per Roma. Per quanto riguarda la sicurezza "la situazione è in fieri -ha sottolineato Monda- ma sul red carpet il pubblico non è previsto, ci saranno solo i giornalisti".

Sul tappeto rosso "non ci potrà essere assembramento sulle transenne -aggiunge Francesca Via- ma il pubblico potrà comunque vedere il red carpet e le star dalla cavea superiore. Sarà necessaria una prenotazione", per evitare raggruppamenti eccessivi.