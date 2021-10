Fare business in Italia per gli investitori russi

Lo Studio Legale Internazionale Giambrone & Partners in collaborazione con Legal Services business consulting di "Delovaya Rossiya" e con lo Studio Legale BBNP ospiterà un webinar rivolto ad investitori ed imprenditori russi, dal titolo: "Doing Business in Italy" il 7 ottobre alle 11:00 CET. Dopo due anni complicati, a causa dell COVID-19 e della crisi economica che ne è derivata, gli investitori stranieri hanno avuto tremende ripercussioni economiche e finanziarie. Oggi, gli investitori stranieri, riscontrano maggiori difficoltà a trovare le strategie giuste per investire in Italia. Il webinar "Doing Business in Italy" si propone di aprire le porte agli investitori russi per introdurre, elaborare e chiarire tutto ciò che serve per investire in Italia.

Il parterre di relatori includerà:

Gabriele Giambrone, Managing Partner e Fondatore dello Studio Legale Internazionale Giambrone & Partners che affronterà argomenti relativi alla realtà imprenditoriale italiana e l’importanza di un'assistenza legale internazionale nonché ciò che gli investitori russi devono sapere dalla fase iniziale fino agli esiti finali del proprio investimento.

Agostino Ennio La Scala, professore di diritto tributario internazionale all'Università di Palermo e autore de "I principi fondamentali in materia tributaria in seno alla Costituzione dell'Unione europea" che parlerà di ciò che gli investitori stranieri possono aspettarsi dal punto di vista fiscale e i vantaggi che ne derivano.

Maxim Barashev, Managing Partner dello studio legale BBNP, che parlerà delle esperienze di successo di BBNP nell'aiutare i clienti russi in Italia.

Attualmente, l'attrazione degli investimenti stranieri è tra le priorità strategiche del governo italiano, che è fortemente impegnato a creare un ambiente favorevole agli investitori stranieri. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'Italia si colloca tra le prime 10 maggiori economie del mondo in termini di PIL nominale per l'anno 2020. Questi due fatti dimostrano l'immensa opportunità che i territori italiani offrono agli investitori stranieri, specialmente quelli provenienti dalla Russia.

Il webinar, che si terrà a Mosca, e disponibile online via Zoom, durerà 2 ore seguito da un Q&A per il panel di ospiti. Sarà disponibile la traduzione italiana e russa. Giambrone & Partners International Law Firm è uno studio legale internazionale che offre assistenza legale a clienti privati e corporate in ambito internazionale. Lo studio con i suoi quasi 100 avvocati in tutta Europa e Nord Africa conta diverse sedi: Londra, Barcellona, Madrid, Gran Canaria, Glasgow, Milano, Roma, Palermo, Sassari, Monaco, Porto e Tunisi, garantendo uno scambio multiculturale e di expertise internazionale.