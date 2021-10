Energia: Draghi, 'consorzio Ue per stoccare riserve gas? Positivo rispetto a picchi prezzi'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Su un consorzio Ue per stoccare le riserve di gas non si sta ancora ragionando ma "se me lo chiedete in generale, credo sia una cosa molto positiva quella di non farsi trovare completamente impreparati di fronte a dei picchi di prezzi dell'energia che hanno conseguenze sull'economia italiana ma anche sulla distribuzione, sulla diseguaglianza". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa in Slovenia.