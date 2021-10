Elezioni: Serracchiani, 'bene il Pd, Calenda? proposte sovrapponibili alle nostre'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Carlo Calenda ha delle proposte che sono oggettivamente sovrapponibili alle nostre". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, a Un giorno da pecora su Radio Uno.

"Per il c.destra alle comunali pareggio? Magari pareggiare sempre così...", aggiunge. Alle amministrative "al Pd le cose sono andate bene, se mi chiede quanto sono le sindache non abbiamo fatto grandi passi in avanti. Speriamo che riusciremo ad esser più inclusivi e a candidare in futuro più sindache donne".