Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Non mi faccio travolgere dall'entusiasmo, sto dicendo a tutti profilo basso e al lavoro per i ballottaggi. E' stato vinto semplicemente il primo tempo. Ma non mi illudo, la destra è viva, non è vero che è in crisi, è forte ma sta litigando in maniera cruenta. I risultati finali li vedremo il 18 sera". Lo ha detto Francesco Boccia a L'aria che tira.