Caltagirone (Catania), 6 ott. (Adnkronos) - "Salvini ogni giorno cambia posizione e abbiamo una forza politica, Fratelli d'Italia, che è rimasta all'opposizione che non ho capito se è per i no greenpass, i novax o i free vax o chissà quale altra diavoleria ogni giorno ci si inventa". Lo ha detto Giuseppe Conte dal palco di Caltagirone (Catania).