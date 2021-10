Cinque Stelle, fine della corsa insieme a tutti i demagoghi

Emerge un dato indubitabile: il movimento 5 Stelle ad ogni tornata elettorale perde, si assottiglia il suo consenso, è al minimo storico. Nonostante la permanenza nel governo Draghi in ruoli di responsabilità, chi incassa la cambiale è il Partito Democratico, ma non il movimento 5 Stelle, pur con la presenza al ministero degli Esteri di Di Maio, un maggiordomo di corte, un sorprendente doroteo, di razza- cambia, si evolve, diventa mite, mediatore di pace che spegne conflitti- ma senza essere uomo di Stato. Hanno perso alle regionali, alle amministrative: arriveranno le politiche e scenderanno da cavallo definitivamente.

Queste elezioni sanciscono un altro dato preminente: le visualizzazioni di Facebook non rappresentano voti, i social non sono attendibili.

Chi ha soffiato sul fuoco della demagogia ha raccolte briciole. Gli italiani sono stufi- l’astensionismo è il primo partito- dei distruttori, di chi protesta, ulula, ma non è capace di indicare soluzioni, ricette, giungere a capo di un problema.Si veda la parabola discendente in modo irrimediabile di De Magistris, che pensava di sfondare in Calabria ed uscito sconfitto sonoramente. Come ben noto andava in televisione e non al suo Comune, lasciato con casse vuote al limite del dissesto. Chi governa deve progettare, avere una visione, un disegno, tracciare percorsi per uscire dal tunnel, ma senza promettere la luna.

Persa ogni credibilità questa classe dirigente che attualmente occupa il Parlamento-altro non sanno fare nella vita-può avere un sussulto di dignità politica: porre mano ad una riforma elettorale per restituire ai cittadini il voto di preferenza dei candidati e non deciderli di notte in segreterie di partito per avere nei Consessi peones e non politici veri. Le riforme istituzionali dovranno essere ad appannaggio della nuova legislatura, non sono per questi incompetenti. Altro non potranno fare,inoltre,se non eleggere un Capo di Stato che sia non di parte ma custode della Costituzione. E dovranno congedarsi con il triste commiato di tornare a lavorare, sperando forse nel reddito di cittadinanza.