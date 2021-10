Calcio: Isg e Lega Serie A lanciano una delle partnership tecnologiche più avanzate

Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Per quasi un decennio ISG è stato il leader nel mondo nella creazione di diritti Virtual Media e nella creazione di ricavi nelle trasmissioni sportive di alto livello. Allo stesso modo, Supponor deve essere riconosciuta come leader nel mondo dello sviluppo della tecnologia dei media virtuali. ISG e Supponor hanno lavorato come partner negli sport globali da quando ISG è stata fondata quasi un decennio fa, si tratta di una relazione profonda e simbiotica.

L'anno scorso, il team di produzione e tecnologia di ISG ha lavorato esclusivamente con il team di R&S di Supponor per accelerare lo sviluppo della tecnologia AI 'AIR' di Supponor. All'inizio del 2021 e dopo numerosi test, ISG-Supponor ha lavorato con Lega Serie A per realizzare, sviluppare e distribuire per l'inizio della stagione in corso, il più ambizioso e avanzato progetto integrato di tecnologia dei media virtuali mai tentato nella storia delle trasmissioni sportive dal vivo.

"Questa profonda partnership collaborativa con Supponor nello sviluppo e nell'implementazione di AI AIR Virtual tech ci ha permesso di raggiungere ciò che sarebbe stato impensabile e impossibile non più di 12 mesi fa". Ha detto Simon Burgess, joint Ceo ISG. "In questi tempi particolari, non tutte le notizie parlano di gestione delle crisi, questo è un aspetto enormemente positivo, un grande elemento di cambiamento per l'industria sportiva commerciale".