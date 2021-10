Calcio: Aic, Osimhen giocatore del mese

Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato votato giocatore del mese di settembre dell'Aic. Lo annuncia la stessa Associazione italiana calciatori con un comunicato sul sito ufficiale. "Sembrava che la stagione 2021-22 di Victor Osimhen fosse cominciata nel solco di quella passata, in cui tra infortuni di vario genere non ha quasi mai giocato con continuità. Ma dopo l’espulsione alla prima giornata, contro il Venezia, e dopo essersi sbloccato all’esordio in un Europa League, contro il Leicester, non si è più fermato. A settembre ha segnato sette gol in sei partite e, prima della partita con la Fiorentina, settima vittoria consecutiva del Napoli di Spalletti, in cui Osimhen ha conquistato il rigore del momentaneo 1-1, aveva trovato il gol consecutivamente in cinque partite tra campionato e coppa. Mandato al voto dalla redazione dell’Ultimo Uomo, insieme ad altri giocatori decisivi nel buon inizio delle loro squadre (Barella, Brahim Diaz e Bonaventura), Osimhen ha vinto con più della metà dei voti totali - che, va ricordato, assegnano i suoi colleghi calciatori di Serie A su richiesta Aic".