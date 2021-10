Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Su eventuali tagli volti a neutralizzare l'aumento delle bollette "stiamo riflettendo su misure strutturali. E' una riflessione che avrà luogo in legge di bilancio ed è li che valuteremo eventuali interventi". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue in Slovenia.