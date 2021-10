Binaghi (Fit): "Tennis & Friends progetto in cui crediamo da sempre"

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Da sempre prevenzione e sport sono un ‘binomio indissolubile’. La Federazione Italiana Tennis è sempre entusiasta di assecondare le lodevoli iniziative che hanno un evidente e decisivo ritorno in termini di promozione per il tennis italiano". Lo afferma Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, in vista della decima edizione di Tennis & Friends al Foro Italico il 9 e 10 ottobre.

"Tennis & friends è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un binomio indissolubile. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione".