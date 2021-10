Basket: preseason Nba, scatta allarme anti-incendio, sospesa Memphis-Milwaukee

Memphis, 6 ott. - (Adnkronos) - E' stato sospeso dopo tre quarti di gioco il match della preseason Nba tra i Memphis Grizzlies e i campioni in carica dei Milwaukee Bucks. Lo stop a causa dell'allarme anti-incendio scattato all'interno del Fed-Ex Forum. Dopo una la lunga pausa è stato deciso fosse meglio sospendere la partita e terminarla con 12 minuti d'anticipo. Ja Morant fa comunque a tempo a segnarne 27, bene anche Jaren Jackson Jr. con 7, 7 rimbalzi e 4 stoppate, mentre nei Bucks con i big a riposo il top scorer è Jordan Nwora a quota 16. La Nba ha poi fatto sapere da uno dei suoi account Twitter ufficiali come la decisione di sospendere il match - "per la sicurezza dei giocatori" - sia arrivata di concerto con le due squadre.