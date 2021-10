Basket: preseason Nba, partono bene i nuovi Bulls, Cavs ko 131-95

Chicago, 6 ott. - (Adnkronos) - Subito in discesa l'esordio dei nuovi Bulls che in casa asfaltano i Cleveland Cavaliers con un netto 131-95 in un match della preseason Nba. La franchigia dell'Illinois spacca in due la gara nei quarti centrali (80-45 il parziale di secondo e terzo periodo). Già in forma Zach LaVine (25 con 9/14 al tiro e 4/6 da tre), tra gli uomini di coach Donovan ce ne sono altri 6 in doppia cifra con 13 a testa per DeMar DeRozan, Javonte Green e Troy Brown Jr. Sono 13 dalla panchina anche i punti dell'ex Lauri Markkanen dall'altra parte, con Collin Sexton a quota 14 e il rookie Evan Mobley vicino alla sua prima doppia doppia (10 con 8 rimbalzi).