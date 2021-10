Alitalia: Altavilla (Ita), 'guardare troppo nello specchietto porta a sbattere’

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Guardare troppo nello specchietto retrovisore porta a sbattere. Alitalia è stata sicuramente una compagnia aerea e un marchio a cui tutti gli italiani sono affezionati. Chiunque a vissuto all’estero considerava salire a bordo di Alitalia il momento in cui cominciava a tornare a casa. Però è anche vero che bisogna andare avanti in modo disincantato. Noi dobbiamo stare sul mercato". Il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, lo sottolinea in occasione di un convegno di EY.