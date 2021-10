Pd: Renzi, 'liberato dall'abbraccio dei 5stelle vince, area riformista fortissima'

Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Il Pd liberato dall’abbraccio dei Cinque Stelle vince. Altro che Conte o morte. Se il Pd è riformista se la gioca, se il Pd insegue i populisti perde. La crisi di gennaio ha salvato l’Italia ma ha salvato anche il Pd". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"L’area riformista (dai moderati che non vogliono Salvini e Meloni, fino ai democratici che non vogliono morire grillini) è FORTISSIMA. Sia dove vinciamo, sia dove facciamo testimonianza, i risultati sono molto buoni. E questo è fondamentale in vista del 2023", sottolinea il leader di Iv.