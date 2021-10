Roma, 5 ott. (Adnkronos) - L'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica al professor Giorgio Parisi "riempie d'orgoglio il Governo e il Paese, è importante per la ricerca italiana, è la più bella notizia di questa giornata". Lo ha affermato in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio, Mario Draghi.