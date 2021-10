Nobel: congratulazioni Draghi a Parisi, straordinario successo, presto a p.Chigi

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime al professor Giorgio Parisi "le più vive e sentite congratulazioni per la vittoria del Premio Nobel per la Fisica, a nome del governo e suo personale. Il professor Parisi è un pioniere della ricerca nella fisica teorica e ha legato il suo nome a scoperte decisive nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi, dalla scala atomica a quella planetaria. Per i suoi lavori ha già vinto alcuni tra i più importanti premi internazionali per la fisica e le scienze, come la Medaglia Boltzmann, la Medaglia Dirac, il Premio Lagrange, la Medaglia Max Planck e il Premio Wolf", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"I contributi del Professor Parisi nell’arco di una luminosa carriera di oltre 50 anni - si legge ancora - sono stati determinanti per la comprensione di fenomeni fondamentali e hanno influenzato profondamente molti altri campi del sapere, dalle scienze cognitive, alla biologia, alle scienze sociali. Presidente Emerito dell’Accademia dei Lincei, il Professor Parisi è un riferimento intellettuale per generazioni di studenti e ricercatori e per tutto il Paese. Il Presidente del Consiglio riceverà il Professor Parisi a Palazzo Chigi per complimentarsi per lo straordinario successo".