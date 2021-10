Milano: Sala conferma vicesindaco Scavuzzo, 'non terrò deleghe'

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Il sindaco Giuseppe Sala sta "già lavorando alla nuova giunta", dove conferma Anna Scavuzzo vicesindaco. "Mi accompagnerà lei in questi anni. E rispetteremo la parità di genere, ma non per dovere", dice in conferenza stampa. "Non mi terrò deleghe", aggiunge, e Milano "avrà dodici assessori".

I nomi, spiega, "li deciderò io, ma manterrò un criterio di proporzionalità. Non prevedo grandi cambiamenti ma qualche innovazione ce l'ho in testa". Sala è "contento del successo dei Verdi, mi prendo una parte di merito ma hanno lavorato bene".