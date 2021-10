Milano: Sala, 'chiedo collaborazione e serietà a tutte le forze politiche'

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Quelli che ci aspettano "non sono tempi normali, che meritano il solito tran tran e serve la collaborazione di tutti. Io chiedo solo una cosa, serietà". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, appena rieletto, in conferenza stampa a Milano. "Chiedo la collaborazione a tutte le forze politiche e chiedo solo di collaborare e comportarsi in un certo modo", ribadisce più volte.

E ancora: "Chiedo che il nostro lavoro venga contestato ma non schernito. Mi pare che il tema della serietà in politica stia diventando fondamentale. Abbiamo un presidente del Consiglio e un presidente della Repubblica che lo stanno dimostrando, così Milano deve fare la sua parte".