Milano: Sala, 'Bernardo ha sbagliato con atteggiamento pessimista'

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Giuseppe Sala e Luca Bernardo non si sono ancora sentiti dopo la vittoria del sindaco. "Il dottor Luca Bernardo non mi ha chiamato", ha detto Sala in conferenza stampa. "Il mio giudizio è che ha sbagliato a fare una descrizione così negativa di Milano. La città non ha bisogno di muscolarismo, come ha dimostrato, e ha una gran voglia di tornare a lavorare. Non è città che accetta un atteggiamento cupo e pessimista".

Detto ciò, aggiunge, "apprezzo il fatto che abbia detto che è disponibile a rimanere in consiglio comunale, gli auguro di essere capo dell'opposizione per cinque anni. Gli offro la possibilità di collaborare e sono qui quando mi chiamerà".