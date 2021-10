Milano: Maran il più votato con 9.166 preferenze

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Il capolista Pd Pierfrancesco Maran è il campione di voti alle elezioni amministrative di Milano, con 9.166 preferenze. Maran, assessore al Verde e all'Urbanistica "sarà di nuovo in giunta", ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in conferenza stampa, ma, ha sottolineato, "ragionerò con lui: una cosa è certa, Maran vuole avere un futuro politico, il punto è capire qual è il modo migliore perché se lo garantisca. A mio giudizio un modo in cui lui continui a essere centrale ma trovi forme di discontinuità".