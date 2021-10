Milano, 5 ott. Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle è fuori dal consiglio comunale di Milano. La candidata Layla Pavone, con il 2,7% dei voti, non riesce a ottenere nemmeno un seggio. Zero posti in consiglio anche per i candidati di Gianluigi Paragone, che supera comunque il M5S guadagnando il 2,99% delle preferenze.