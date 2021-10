Malattie rare, Tonolo (Anmar): "Più informazione autorevole per cure di genere"

Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - "La patologie reumatologiche e dermatologiche colpiscono a tutte le età, questo non è noto a molte persone e soprattutto non è chiaro a chi ci governa, per questo è necessario garantire informazioni autorevoli e trasparenti, quello che cerchiamo di fare con www.generedonna.it”. Così Silvia Tonolo presidente di Anmar, ha illustrato gli obiettivi del sito internet nato dall’azione sinergica di Anmar Onlus, Apiafco e Apmarr, con l’obiettivo di aumentare nelle donne la conoscenza delle patologie autoimmuni reumatologiche e dermatologiche.

“È necessario favorire l’empowerment delle pazienti - ha spiegato Tonolo durante il webinar “Donne a 360°. La sfida della Medicina di Genere per le malattie croniche autoimmuni reumatologiche e dermatologiche”, promosso da Ucb Italia - perché devono conoscere la loro patologia per vivere al meglio, occorre inoltre stimolare le persone malate a essere parte attiva nella diffusione delle informazioni, per arrivare a un vero approccio di genere nelle cure”.