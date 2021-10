M5s: Renzi, 'Conte funziona solo sui social, cittadini scappano a gambe levate da loro'

Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulle amministrative è stato più negativo che neutro, come si vede da Milano fino al più piccolo dei comuni. Per i Cinque Stelle una sconfitta letale: come dico da tempo, non arriveranno al 2023". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"I cittadini che hanno conosciuto le amministrazioni dei Cinque Stelle scappano a gambe levate: si vedano gli esempi di Torino e Roma. Se li conosci, non li voti più", aggiunge il leader di Iv.