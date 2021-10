Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Il rapporto con M5S continua e continua con Conte. Non si è mai discusso delle modalità, le elezioni sono tra 20 mesi. Io confermo che per quanto mi riguarda Conte resta un punto di riferimento per alleanza, non ho dubbi che andremo insieme ma il Pd è consapevole che serve un'alleanza larga. Io tifo perchè Conte abbia successo". Così Enrico Letta a Di Martedì a La7.