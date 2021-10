Iv: Renzi, 'è viva, ora costruire tutti insieme vasta area riformisti'

Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Il risultato di Italia Viva è incredibilmente superiore alle nostre aspettative. Eleggiamo sindaci iscritti al partito in tutta Italia, siamo determinanti in moltissimi comuni, abbiamo un numero impressionante di consiglieri e assessori". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito delle amministrative.

"Laddove c’erano le liste riformiste, i candidati di Italia Viva sono campioni di preferenze (da Milano a Roma a Napoli). In tutta la campagna elettorale i Cinque Stelle e Conte dicevano: "non preoccupatevi di Renzi, ha solo l’1%". Che dire: con l’1% abbiamo preso più consiglieri comunali di loro. Italia Viva è viva. I Cinque Stelle no. Evviva l’1%! A forza di sottovalutarci ci fanno bene. Adesso dobbiamo costruire un’area vasta di riformisti e liberali, tutti insieme", aggiunge Renzi.