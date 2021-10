Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "La riforma fiscale è una parte fondamentale del programma di governo, serve per avere i soldi del pnrr, per avere un fisco più semplificato, non è un piccola cosa. E' grave, gravissimo lo strappo della Lega e francamente incomprensibile. Noi chiediamo al premier Draghi di andare avanti". Così Enrico Letta in un'intervista al Tg3.