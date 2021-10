Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Tra le varie questioni c'è la revisione o meglio la riformulazione del catasto", nella legge delega "il governo si impegna ad accatastare tutto quello che non lo è: terreni e abitazioni che non sono accatastati. E procederà anche alla revisione delle rendite catastali ma l'impegno del governo è che nessuno pagherà di più o di meno". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.