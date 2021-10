Fisco: Draghi, 'legge delega non è ultima parola, ci sarà confronto'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Vorrei puntualizzare che" la delega fiscale approvata oggi in Cdm "è una legge delega, molto generale che poi andrò riempita di contenuti che sono i decreti delegati". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Decreti delegati "su cui ci saranno ulteriori momenti di confronto e la legge delega stessa sarà oggetti di confronto in Parlamento. Questo è importante -sottolinea Draghi - perché qualcuno" potrebbe avere "la sensazione che questa sia l'ultima parole sul fisco: purtroppo o per fortuna, non è così. E' un processo che impiegherà molti anni".