Fisco: Draghi, 'Lega assente in Cdm? Ce lo spiegherà Salvini'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Sulla "non presenza dei ministri della Lega al Cdm, ce lo spiegherà Salvini oggi, domani. Ma gli scambi che sono avvenuti prima, nei giorni scorsi, nella cabina di regia e in varie conversazioni avevano dato informazioni sufficienti a valutare i contenuti della legge delega che, come ho detto, è molto generale. Non si tratta di impegni che poi diventa difficile mantenere: è una scatola, una scatola che si ispira a certi principi che ritengo siano condivisi ampiamente dalla Lega". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.