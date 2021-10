Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Siamo sinceri, @forza_italia ha vinto solo in Calabria. Le percentuali nelle città sono insoddisfacenti, non è vero che siamo determinanti, siamo ininfluenti. La subalternità ai sovranisti non paga, ci rende irriconoscibili, occorre cambiare politica e dirigenti". Lo scrive su Twitter il deputato di FI Elio Vito.