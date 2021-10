Covid: questore De Poli, 'su green pass al Senato regole come per tutti cittadini'**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "In Senato si applicano le stesse regole che valgono per tutti i cittadini. Palazzo Madama oggi si adegua alle disposizioni previste dall'ordinamento generale. Per entrare, infatti, nelle sedi del Senato, sarà necessario esibire il certificato verde o green pass". Lo afferma il senatore questore Antonio De Poli che aggiunge: "Come istituzione abbiamo voluto conformarci alle regole previste per la collettività. Oggi in Consiglio di presidenza abbiamo concordato le modalità di attuazione delle nuove disposizioni che, come sappiamo, entreranno in vigore dal prossimo 15 ottobre".