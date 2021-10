Roma, 5 ott. (Adnkronos) - 'Senza Fi non si vince. Bisogna ascoltare un pò di più le parole di Berlusconi, che è lungimirante ed è il padre fondatore del centrodestra. E' stato ed è ancora il federatore. Ritornerà in campo ad horas. Questo significa che il centrodestra un elemento in più per raggiungere buoni risultati". Lo ha detto il coordinatore nazionale di FI, AntonioTajani, a Skytg24.