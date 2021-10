Calcio: Serie B, Micai della Reggina squalificato per tre turni

Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Il Giudice sportivo ha squalificato per tre giornate Alessandro Micai della Reggina per "avere, al 20° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto". Un turno di stop per Simone Canestrelli (Crotone), Fran Kracic (Brescia), Franco Vazquez (Parma) e Gennaro Acampora (Benevento). Fermati per un turno anche due allenatori: Pep Clotet della Spal e Edoardo Gorini del Cittadella.