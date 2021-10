Basket: preseason Nba, Atlanta ko con Miami, 14 punti per Gallinari

Miami, 5 ott. - (Adnkronos) - Gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari perdono nettamente 125-99 a Miami contro gli Heat in un match della preseason Nba. Comoda vittoria per il team della Florida, scappata via grazia al parziale decisivo da 41-26 nel secondo quarto e trascinata (in un match senza Jimmy Butler) dai 14 punti a testa della coppia Bam Adebayo-Max Strus e soprattutto dai 26 con 9/12 al tiro di Tyler Herro. Buona la prova di Gallinari, che parte dalla panchina (come d’abitudine da quanto è arrivato ad Atlanta) e mette a referto 14 punti in 22 minuti con 5/11 dal campo e una tripla a bersaglio. È lui il miglior realizzatore degli Hawks, al pari di John Collins e Trae Young.